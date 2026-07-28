NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Old Dominion Freight Line-Einstiegs gewesen.

Die Old Dominion Freight Line-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Old Dominion Freight Line-Papier an diesem Tag bei 164,32 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,609 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.07.2026 138,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 226,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,01 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 48,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at