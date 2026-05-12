Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Rentabler Old Dominion Freight Line-Einstieg?
|
12.05.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das Old Dominion Freight Line-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 154,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,492 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 195,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 266,73 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,67 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 41,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.
|
12.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
04.05.26
|Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
01.05.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.at)