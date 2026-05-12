Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Rentabler Old Dominion Freight Line-Einstieg? 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Old Dominion Freight Line gewesen.

Das Old Dominion Freight Line-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 154,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,492 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 195,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 266,73 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,67 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 41,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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