NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Old Dominion Freight Line-Aktie an diesem Tag 22,20 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 450,383 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.04.2026 gerechnet (220,53 USD), wäre das Investment nun 99 322,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 893,23 Prozent.

Old Dominion Freight Line markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at