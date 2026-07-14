NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 129,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,729 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 232,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 800,12 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 80,01 Prozent.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 47,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at