Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Performance im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Old Dominion Freight Line-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 19,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52,156 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 539,47 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 05.01.2026 auf 163,73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 753,95 Prozent erhöht.
Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 33,23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Old Dominion Freight Line Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Old Dominion Freight Line Inc.
|144,45
|3,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.