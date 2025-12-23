NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Old Dominion Freight Line-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Old Dominion Freight Line-Anteile an diesem Tag 143,05 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,699 Old Dominion Freight Line-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.12.2025 111,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 11,36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 32,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at