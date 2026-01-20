NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 158,51 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Old Dominion Freight Line-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,631 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110,81 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 16.01.2026 auf 175,65 USD belief. Mit einer Performance von +10,81 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Old Dominion Freight Line wurde am Markt mit 36,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at