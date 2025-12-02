NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 102,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,976 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 136,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 139,67 USD belief. Mit einer Performance von +36,38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Old Dominion Freight Line-Wert an der Börse wurde auf 28,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at