NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Old Dominion Freight Line-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Old Dominion Freight Line-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 149,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,667 Old Dominion Freight Line-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 124,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,87 USD belief. Mit einer Performance von +24,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 38,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at