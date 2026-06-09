NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Old Dominion Freight Line-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Old Dominion Freight Line-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 153,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 65,319 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 247,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 134,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 61,34 Prozent.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 50,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at