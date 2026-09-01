Old Dominion Freight Line Aktie

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WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Old Dominion Freight Line-Investment im Blick 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 217,94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 45,885 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 199,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 175,21 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 8,25 Prozent.

Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 41,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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