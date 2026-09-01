Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Old Dominion Freight Line-Investment im Blick
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 217,94 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 45,885 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 199,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 175,21 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 8,25 Prozent.
Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 41,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.
Analysen zu Old Dominion Freight Line Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Old Dominion Freight Line Inc.
|166,92
|-3,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.