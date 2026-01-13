Old Dominion Freight Line Aktie

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

Old Dominion Freight Line-Investition 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 180,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 55,350 Old Dominion Freight Line-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.01.2026 9 607,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173,57 USD belief. Damit wäre die Investition 3,93 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 36,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

