NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Olympic Steel von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Olympic Steel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.12.2015 wurde die Olympic Steel-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Olympic Steel-Papier bei 11,41 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Olympic Steel-Aktie investiert, befänden sich nun 8,764 Olympic Steel-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 385,19 USD, da sich der Wert eines Olympic Steel-Anteils am 29.12.2025 auf 43,95 USD belief. Damit wäre die Investition 285,19 Prozent mehr wert.

Olympic Steel wurde am Markt mit 501,10 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at