NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Olympic Steel von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Olympic Steel-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Olympic Steel-Aktie bei 16,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 620,732 Olympic Steel-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 48,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 397,27 USD wert. Damit wäre die Investition 203,97 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Olympic Steel bezifferte sich zuletzt auf 552,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at