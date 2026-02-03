NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Olympic Steel von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Olympic Steel-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Olympic Steel-Aktie bei 33,91 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 29,490 Olympic Steel-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 49,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 472,72 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,27 Prozent.

Am Markt war Olympic Steel jüngst 540,66 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at