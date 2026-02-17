Olympic Steel Aktie
WKN: 901092 / ISIN: US68162K1060
|Lukratives Olympic Steel-Investment?
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Olympic Steel-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,258 Olympic Steel-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 299,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 199,50 Prozent angezogen.
Alle Olympic Steel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 537,76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!