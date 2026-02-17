NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Olympic Steel-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,258 Olympic Steel-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,86 USD gerechnet, wäre die Investition nun 299,50 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 199,50 Prozent angezogen.

Alle Olympic Steel-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 537,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at