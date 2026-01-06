Olympic Steel Aktie

Olympic Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901092 / ISIN: US68162K1060

Profitable Olympic Steel-Investition? 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Olympic Steel eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Olympic Steel-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Olympic Steel-Aktie an diesem Tag 32,27 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Olympic Steel-Aktie investiert, befänden sich nun 3,099 Olympic Steel-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,31 USD, da sich der Wert eines Olympic Steel-Papiers am 05.01.2026 auf 44,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,31 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Olympic Steel belief sich zuletzt auf 490,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Olympic Steel Inc. 38,20 1,60%

