Olympic Steel Aktie
WKN: 901092 / ISIN: US68162K1060
|Profitable Olympic Steel-Investition?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Olympic Steel-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Olympic Steel-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Olympic Steel-Aktie an diesem Tag 32,27 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Olympic Steel-Aktie investiert, befänden sich nun 3,099 Olympic Steel-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,31 USD, da sich der Wert eines Olympic Steel-Papiers am 05.01.2026 auf 44,31 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,31 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Olympic Steel belief sich zuletzt auf 490,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Olympic Steel Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Olympic Steel Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Olympic Steel Inc.
|38,20
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.