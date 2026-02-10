NASDAQ Composite Index-Papier Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Olympic Steel von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Olympic Steel eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Olympic Steel-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Olympic Steel-Aktie investiert, befänden sich nun 215,983 Olympic Steel-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 742,98 USD, da sich der Wert einer Olympic Steel-Aktie am 09.02.2026 auf 49,74 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,43 Prozent vermehrt.

Olympic Steel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 576,31 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at