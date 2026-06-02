Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Omnicell-Investment im Blick 02.06.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Omnicell-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Omnicell-Anteile bei 32,84 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 304,507 Omnicell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 142,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,43 Prozent zugenommen.

Omnicell wurde am Markt mit 2,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Omnicell Inc.

mehr Nachrichten