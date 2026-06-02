NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Omnicell-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Omnicell-Anteile bei 32,84 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 304,507 Omnicell-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 142,51 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,43 Prozent zugenommen.

Omnicell wurde am Markt mit 2,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at