NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Omnicell-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Omnicell-Papiers betrug an diesem Tag 31,68 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,157 Omnicell-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,42 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 08.06.2026 auf 41,95 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,42 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Omnicell betrug jüngst 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at