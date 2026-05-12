NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde das Omnicell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 364,166 Omnicell-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 768,39 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Anteils am 11.05.2026 auf 43,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 57,68 Prozent.

Am Markt war Omnicell jüngst 1,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at