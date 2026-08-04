Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Hochrechnung
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04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30,42 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 328,731 Omnicell-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 376,73 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 03.08.2026 auf 37,65 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,77 Prozent.
Jüngst verzeichnete Omnicell eine Marktkapitalisierung von 1,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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