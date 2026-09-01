Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Lohnender Omnicell-Einstieg?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Omnicell-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Omnicell-Anteile betrug an diesem Tag 32,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,068 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 35,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,89 Prozent angezogen.
Omnicell wurde am Markt mit 1,51 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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