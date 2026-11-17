Bei einem frühen Investment in Omnicell-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Omnicell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,55 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investierten, hätten nun 298,063 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 563,34 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 16.11.2026 auf 35,44 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5,63 Prozent gesteigert.

Am Markt war Omnicell jüngst 1,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at