NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Omnicell von vor einem Jahr abgeworfen
Das Omnicell-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Omnicell-Anteile bei 44,50 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 22,472 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Omnicell-Aktie auf 45,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,70 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Omnicell betrug jüngst 2,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
