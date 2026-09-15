NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Omnicell von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Omnicell-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Omnicell-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 159,29 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 62,779 Omnicell-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Omnicell-Papiers auf 33,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 103,71 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 78,96 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Omnicell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at