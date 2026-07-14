Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Profitables Omnicell-Investment?
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14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Omnicell-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 72,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138,179 Omnicell-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 450,19 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 13.07.2026 auf 46,68 USD belief. Damit wäre die Investition um 35,50 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Omnicell eine Marktkapitalisierung von 2,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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