Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Investition im Blick
|
28.04.2026 16:04:24
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 5 Jahren eingebracht
Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Omnicell-Anteile betrug an diesem Tag 142,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Omnicell-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,702 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 37,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26,41 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,59 Prozent verringert.
Am Markt war Omnicell jüngst 1,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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