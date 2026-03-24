Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Frühes Investment 24.03.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Omnicell gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18,208 Omnicell-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 624,73 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 23.03.2026 auf 34,31 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 37,53 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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