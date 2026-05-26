Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Omnicell-Performance 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Omnicell-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Omnicell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 138,54 USD wert. Bei einem Omnicell-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,218 Omnicell-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 320,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 67,94 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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