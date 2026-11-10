Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Langfristige Performance
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Omnicell-Papier an diesem Tag bei 178,81 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,593 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 37,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,88 USD wert. Mit einer Performance von -79,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Omnicell war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
Analysen zu Omnicell Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Omnicell Inc.
|32,20
|-3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.