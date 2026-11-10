NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie gebracht.

Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Omnicell-Papier an diesem Tag bei 178,81 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,593 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 37,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,88 USD wert. Mit einer Performance von -79,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Omnicell war somit zuletzt am Markt 1,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at