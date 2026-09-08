NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Omnicell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 53,67 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,632 Omnicell-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (34,37 USD), wäre das Investment nun 640,40 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 640,40 USD entspricht einer negativen Performance von 35,96 Prozent.

Omnicell war somit zuletzt am Markt 1,57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at