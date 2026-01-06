NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Omnicell-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 82,974 Omnicell-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 893,96 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 05.01.2026 auf 46,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 61,06 Prozent vermindert.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at