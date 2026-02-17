Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Omnicell-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Omnicell-Aktie an diesem Tag bei 39,61 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 252,461 Omnicell-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 36,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 214,84 USD wert. Mit einer Performance von -7,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Omnicell-Wert an der Börse wurde auf 1,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
