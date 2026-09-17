ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Lohnende ON Semiconductor-Anlage? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ON Semiconductor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden ON Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,842 ON Semiconductor-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 588,86 USD, da sich der Wert einer ON Semiconductor-Aktie am 16.09.2026 auf 66,60 USD belief. Mit einer Performance von +488,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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