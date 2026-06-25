ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Lukratives ON Semiconductor-Investment?
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die ON Semiconductor-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,001 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.06.2026 1 273,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,74 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 173,27 Prozent.
Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 45,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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