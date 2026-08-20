ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Lohnendes ON Semiconductor-Investment?
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ON Semiconductor-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen ON Semiconductor-Anteile letztlich bei 10,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 976,563 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ON Semiconductor-Aktie auf 76,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74 785,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 647,85 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete ON Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 30,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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