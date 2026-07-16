NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der ON Semiconductor-Aktie statt. Der Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers betrug an diesem Tag 35,15 USD. Bei einem ON Semiconductor-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,845 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.07.2026 263,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,54 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 163,27 Prozent gesteigert.

ON Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 36,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at