ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Lukrative ON Semiconductor-Investition? 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren ON Semiconductor-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ON Semiconductor-Anteile an diesem Tag 46,89 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ON Semiconductor-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,265 ON Semiconductor-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 137,56 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 09.09.2026 auf 70,98 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 51,38 Prozent gleich.

ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 27,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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