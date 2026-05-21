ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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ON Semiconductor-Anlage 21.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ON Semiconductor-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ON Semiconductor-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 38,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,164 ON Semiconductor-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 2 883,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 188,36 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete ON Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 41,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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