ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Anlage
|
21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ON Semiconductor-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 38,22 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,164 ON Semiconductor-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 2 883,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 188,36 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete ON Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 41,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)