NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ON Semiconductor-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,989 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 266,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,93 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 166,37 Prozent gesteigert.

Am Markt war ON Semiconductor jüngst 50,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at