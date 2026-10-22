ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Hochrechnung 22.10.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.10.2025 wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 51,93 USD. Bei einem ON Semiconductor-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 192,567 ON Semiconductor-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 816,10 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Papiers am 21.10.2026 auf 76,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 48,16 Prozent erhöht.

Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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