ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Hochrechnung 11.06.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien verdienen können.

Das ON Semiconductor-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ON Semiconductor-Aktie 89,02 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 11,233 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.06.2026 1 237,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 110,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,76 Prozent vermehrt.

ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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