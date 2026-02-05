NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien verdienen können.

Am 05.02.2016 wurde die ON Semiconductor-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 124,224 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 62,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 709,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 670,93 Prozent erhöht.

Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 23,92 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at