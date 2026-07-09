NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Anlage in ON Semiconductor von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen ON Semiconductor-Investment verdienen können.

Am 09.07.2023 wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 93,30 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 107,181 ON Semiconductor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (93,79 USD), wäre die Investition nun 10 052,52 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0,53 Prozent.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich zuletzt auf 35,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at