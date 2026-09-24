ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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ON Semiconductor-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ON Semiconductor-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ON Semiconductor-Anteile an diesem Tag 50,94 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,631 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 454,65 USD, da sich der Wert einer ON Semiconductor-Aktie am 23.09.2026 auf 74,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,47 Prozent vermehrt.

ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 28,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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