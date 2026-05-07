NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden ON Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ON Semiconductor-Papier bei 38,80 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 257,732 ON Semiconductor-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 105,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 260,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 172,60 Prozent erhöht.

ON Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at