NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen ON Semiconductor-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 27.08.2025 wurde die ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 51,25 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,951 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 73,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 142,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,87 Prozent angewachsen.

Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 28,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at