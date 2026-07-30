NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das ON Semiconductor-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ON Semiconductor-Papier an diesem Tag 58,05 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 172,265 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen ON Semiconductor-Aktien wären am 29.07.2026 13 584,84 USD wert, da der Schlussstand 78,86 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von ON Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 33,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at