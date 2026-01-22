ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Frühes Investment
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,26 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 150,921 ON Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 527,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent.
Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 24,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.01.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
12.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in New York: So performt der NASDAQ Composite am Montagnachmittag (finanzen.at)