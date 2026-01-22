NASDAQ Composite Index-Papier ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ON Semiconductor gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 66,26 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 150,921 ON Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 527,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 24,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at